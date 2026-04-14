Lauzerte

20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026

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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr

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English :

20th Place Aux Nouvelles Literary Festival 2026

L’événement 20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026 Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy