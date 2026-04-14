20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026 Lauzerte
20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026 Lauzerte samedi 19 septembre 2026.
Lauzerte
20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026
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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr
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English :
20th Place Aux Nouvelles Literary Festival 2026
L’événement 20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026 Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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