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20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026 Lauzerte

20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026 Lauzerte samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Place des Cornières

Ville : 82110 Lauzerte

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Lauzerte

20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026
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Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03  mediatheque.lauzerte@cdc-psq.fr

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English :

20th Place Aux Nouvelles Literary Festival 2026

L’événement 20 ème édition du Festival littéraire Place Aux Nouvelles 2026 Lauzerte a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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