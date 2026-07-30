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AGENDA · Lauzerte

Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Église St Barthélémy Lauzerte

samedi 15 août 2026 · Église St Barthélémy · Lauzerte

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Église St Barthélémy
Adresse
Place des Cornières
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Lauzerte

Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte

Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Un concert à l’Eglise St Barthélémy le samedi 15 août à 20h.
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Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 10 04 81 93 

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English :

A concert at St. Barthélemy Church on Saturday, August 15, at 8:00 p.m.

L’événement Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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