Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Église St Barthélémy Lauzerte
samedi 15 août 2026 · Église St Barthélémy · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte
Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Un concert à l’Eglise St Barthélémy le samedi 15 août à 20h.
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Église St Barthélémy Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 10 04 81 93
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English :
A concert at St. Barthélemy Church on Saturday, August 15, at 8:00 p.m.
L’événement Concert à l’Eglise St Barthélémy à Lauzerte Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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