200 ans de la photographie : Du sténopé à l’appareil photo numérique, Ecole de Saint-Ange, Peyrins

Informations pratiques

200 ans de la photographie : Du sténopé à l’appareil photo numérique 19 et 20 septembre Ecole de Saint-Ange Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

200 ans de la photographie

Du sténopé à l’appareil photo numérique

Venez découvrir l’histoire de la photographie. Vous pourrez vous photographier dans un décor de la fin du 19e siècle. Des accessoires seront fournis.

Quelques photographes amateurs exposeront leurs clichés.

Ecole de Saint-Ange 2920 route de Saint-Ange 26380 Peyrins Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0681619862 Ancienne école du hameau de Saint-Ange commune de Peyrins qui a fermé en 1965. Salle communale à louer pour réceptions ou expositions parking à proximité

200 ans de la photographie

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