Informations pratiques

Laval

200 voix pour Goldman

2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne

Tarif : 18 – 18 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 17:00:00

fin : 2027-02-14 19:00:00

Date(s) :

2027-02-14

Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, interprétées par Flo Gallo, une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo. Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.

Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos cœurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs et rassemblent toutes les générations.

Musicien passionné, comme son idole, Flo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable… qui ne laissera personne indifférent. .

2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 3 26 97 84 43 billetterie@dhmanagement.fr

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English :

Surrounded by 200 choristers, immerse yourself once again in Jean-Jacques Goldman’s most beautiful songs, performed by Flo Gallo, whose voice is so similar to Goldman’s that it becomes deeply moving.

L’événement 200 voix pour Goldman Laval a été mis à jour le 2026-06-26 par LAVAL TOURISME