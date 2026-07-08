Jam Session cinqtrois Le Quarante Laval
jeudi 10 septembre 2026 · Le Quarante · Laval
Informations pratiques
Laval
Jam Session cinqtrois
Le Quarante 40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 19:00:00
fin : 2026-09-10 21:00:00
Date(s) :
2026-09-10
L’idée est simple faire de la musique ensemble ! Reprises, boeuf ou compositions originales ; chanson, hip hop, slam, rock, électro…
Le rendez-vous des musiciens et musiciennes
La Jam Session permet à toutes et à tous de jouer en live dans de bonnes conditions techniques, et en public !
Un musicien professionnel drive la jam et veille à la participation de celles et ceux qui le souhaitent, et un technicien sonorise la soirée.
Instruments et backline sur place batterie, percussions, clavier, ampli, micros
Bar tenu par des bénévoles du 6PAR4
Évènement organisé en partenariat avec le Conservatoire de Laval Agglo
Accès libre
Ambiance conviviale et bienveillante garantie ! .
Le Quarante 40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 77 80 info@6par4.com
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English :
The idea is simple: make music together! Covers, jam sessions, or original compositions; folk, hip-hop, slam poetry, rock, electronic music…
L’événement Jam Session cinqtrois Laval a été mis à jour le 2026-07-03 par LAVAL TOURISME
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