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Visite Les hauteurs de l’hôpital Entrée Nord Laval

lundi 17 août 2026 · Entrée Nord · Laval

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Entrée Nord
Adresse
33 Rue du Haut Rocher
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Visite Les hauteurs de l’hôpital

Entrée Nord 33 Rue du Haut Rocher Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Les visites très très privées
Des visites VIP en petit comité pour découvrir des sites exceptionnellement ouverts pour l’occasion

Gratuit sur réservation   .

Entrée Nord 33 Rue du Haut Rocher Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Very, Very Private Tours

L’événement Visite Les hauteurs de l’hôpital Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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