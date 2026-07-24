AGENDA · Laval
Visite Les hauteurs de l’hôpital Entrée Nord Laval
lundi 17 août 2026 · Entrée Nord · Laval
Informations pratiques
Laval
Visite Les hauteurs de l’hôpital
Entrée Nord 33 Rue du Haut Rocher Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 18:00:00
fin : 2026-08-17 19:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Les visites très très privées
Des visites VIP en petit comité pour découvrir des sites exceptionnellement ouverts pour l’occasion
Gratuit sur réservation .
Entrée Nord 33 Rue du Haut Rocher Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Very, Very Private Tours
L’événement Visite Les hauteurs de l’hôpital Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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