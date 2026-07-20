Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches Laval
mardi 4 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches
32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Découverte du lieu et de l’exposition de Laval Image
Des visites spectacles ou des animations ludiques à vivre et à partager en famille ou entre amis
Gratuit
Sans réservation .
32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Exploring the Venue and Exhibition at Laval Image
L’événement Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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