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AGENDA · Laval

Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches Laval

mardi 4 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
32 Quai Albert Goupil
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches

32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:00:00
fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Découverte du lieu et de l’exposition de Laval Image
Des visites spectacles ou des animations ludiques à vivre et à partager en famille ou entre amis

Gratuit
Sans réservation   .

32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exploring the Venue and Exhibition at Laval Image

L’événement Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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