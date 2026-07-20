Informations pratiques

Laval

Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches

32 Quai Albert Goupil Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:00:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Découverte du lieu et de l’exposition de Laval Image

Des visites spectacles ou des animations ludiques à vivre et à partager en famille ou entre amis

Gratuit

Sans réservation .

32 Quai Albert Goupil Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exploring the Venue and Exhibition at Laval Image

L’événement Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME