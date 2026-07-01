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L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait Laval

vendredi 31 juillet 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
18 Rue Adolphe Beck
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait
Pendant les vacances scolaires, La Cité du Lait propose un atelier L’Aventure de Bari à la ferme les vendredis matin.

Assis face à un livre géant, les enfants assisteront à l’aventure de Bari l’éléphant qui quitte son cirque et découvre l’univers de la ferme. Après un goûter de produits laitiers, ils pourront se plonger dans les différents univers abordés lors du conte à travers une succession de petits jeux (puzzles, dominos…).

• Horaires de 10h à 11h30
• Tarif unique enfant & adulte 4 €
• Public de 3 à 5 ans
• Réservation obligatoire uniquement en ligne   .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Bari’s farm adventure at Cité du Lait

L’événement L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait Laval a été mis à jour le 2026-07-21 par LAVAL TOURISME

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