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AGENDA · Laval

Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault Laval

jeudi 13 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
14:30:00
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Atelier stop motion en continu
Des animations en continu proposées par des compagnies, des artistes ou des associations pour expérimenter la photographie sous toutes ses formes
Dès 6 ans

Gratuit
Certaines dates sont sur réservation
Avec Atmosphère 53
Orangerie du Jardin de la Perrine   .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Ongoing Stop-Motion Workshop

L’événement Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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