Informations pratiques

Laval

Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Atelier stop motion en continu

Des animations en continu proposées par des compagnies, des artistes ou des associations pour expérimenter la photographie sous toutes ses formes

Dès 6 ans

Gratuit

Certaines dates sont sur réservation

Avec Atmosphère 53

Orangerie du Jardin de la Perrine .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Ongoing Stop-Motion Workshop

L’événement Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME