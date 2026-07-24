Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault Laval
jeudi 13 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Atelier stop motion en continu
Des animations en continu proposées par des compagnies, des artistes ou des associations pour expérimenter la photographie sous toutes ses formes
Dès 6 ans
Gratuit
Certaines dates sont sur réservation
Avec Atmosphère 53
Orangerie du Jardin de la Perrine .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Ongoing Stop-Motion Workshop
L’événement Flash-back en famille Laval au temps d’Alain Gerbault Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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