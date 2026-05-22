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Sur la piste du Ranger Laval

Sur la piste du Ranger Laval jeudi 20 août 2026.

Adresse : bois de l'Huisserie

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Laval

Sur la piste du Ranger

bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

La protection de la nature est un métier à plein temps !
La protection de la nature est un métier à plein temps ! Suivez la piste des rangers pour lutter contre le trafic d espèces.   .

bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50  environnement@agglo-laval.fr

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English :

Protecting nature is a full-time job!

L’événement Sur la piste du Ranger Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME

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