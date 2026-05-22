Sur la piste du Ranger Laval
Sur la piste du Ranger Laval jeudi 20 août 2026.
Laval
Sur la piste du Ranger
bois de l’Huisserie Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-20
La protection de la nature est un métier à plein temps !
La protection de la nature est un métier à plein temps ! Suivez la piste des rangers pour lutter contre le trafic d espèces. .
bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Protecting nature is a full-time job!
L’événement Sur la piste du Ranger Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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