Informations pratiques

Laval

Les nocturnes du patrimoine Light Painting

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 22:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Création visuelle

Des visites spectacles ou des animations ludiques à vivre et à partager en famille ou entre amis

Gratuit

Certaines dates sont sur réservation

Attention, le service patrimoine ne gère pas cette plateforme. Si vous avez besoin de renseignements ou de vous désister, merci de vous adresser un mail à patrimoine@laval.fr ou d’appeler le 02 53 74 12 20. .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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Visual Design

L’événement Les nocturnes du patrimoine Light Painting Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME