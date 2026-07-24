Les nocturnes du patrimoine Light Painting Laval
mercredi 19 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Les nocturnes du patrimoine Light Painting
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 22:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Création visuelle
Des visites spectacles ou des animations ludiques à vivre et à partager en famille ou entre amis
Gratuit
Certaines dates sont sur réservation
Attention, le service patrimoine ne gère pas cette plateforme. Si vous avez besoin de renseignements ou de vous désister, merci de vous adresser un mail à patrimoine@laval.fr ou d’appeler le 02 53 74 12 20. .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visual Design
L’événement Les nocturnes du patrimoine Light Painting Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait Laval 31 juillet 2026
- Visite Les réserves du musée d’art naïf et d’arts singuliers Laval 3 août 2026
- Les nocturnes du patrimoine Laval Image aux Bains-Douches Laval 4 août 2026
- Les cafés d’histoire Être photographe au service de la collectivité Place de la Tremoille Laval 5 août 2026
- Les matins bambins Voyage dans le temps en couleurs ! Laval 6 août 2026