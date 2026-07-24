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AGENDA · Laval

Les nocturnes du patrimoine Light Painting Laval

mercredi 19 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
Place de la Tremoille
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Les nocturnes du patrimoine Light Painting

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 22:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Création visuelle
Des visites spectacles ou des animations ludiques à vivre et à partager en famille ou entre amis

Gratuit
Certaines dates sont sur réservation
Attention, le service patrimoine ne gère pas cette plateforme. Si vous avez besoin de renseignements ou de vous désister, merci de vous adresser un mail à patrimoine@laval.fr ou d’appeler le 02 53 74 12 20.   .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Visual Design

L’événement Les nocturnes du patrimoine Light Painting Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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