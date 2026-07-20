UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laval

Visite Les réserves du musée d’art naïf et d’arts singuliers Laval

lundi 3 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la Tremoille
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Visite Les réserves du musée d’art naïf et d’arts singuliers

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Les visites très très privées
Des visites VIP en petit comité pour découvrir des sites exceptionnellement ouverts pour l’occasion

Gratuit sur réservation   .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Very, Very Private Tours

L’événement Visite Les réserves du musée d’art naïf et d’arts singuliers Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

À voir aussi à Laval (Mayenne)