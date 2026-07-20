Informations pratiques

Laval

Visite Les réserves du musée d’art naïf et d’arts singuliers

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 18:00:00

fin : 2026-08-03 19:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Les visites très très privées

Des visites VIP en petit comité pour découvrir des sites exceptionnellement ouverts pour l’occasion

Gratuit sur réservation .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Very, Very Private Tours

L’événement Visite Les réserves du musée d’art naïf et d’arts singuliers Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME