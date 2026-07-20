Informations pratiques

Laval

Planétarium et fusées à eau

17 Rue d’Hilard Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 16:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-06

Construction de fusée à eau

Dans le planétarium vous serez comme dans un vaisseau spatial et nous découvrirons la Lune, les planètes, notre galaxie avec aussi de petits films d’animation et légendes du ciel… Le planétarium est une demi-sphère dans laquelle on entre et qui reproduit le ciel. Nous essaierons de répondre à vos questions et de les illustrer.

Avant ou après la séance de planétarium, chaque enfant qui le souhaite pourra construire et lancer sa fusée à eau qu’il aura construite avec les explications de l’animateur. Suivant la météo nous observerons les tâches ou/et les protubérances du Soleil.

• Dates vendredi 17, lundi 20 juillet et jeudi 6 août

• Horaires à 14h30 et à 16h30

• Durée environ 1h45

• Public familial à partir de 4 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

• Tarifs 6 €, gratuit jusqu’à 4 ans

• Réservation obligatoire .

17 Rue d’Hilard Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 87 40 10 planetarium@oplastronomie.org

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English :

Construction of a water rocket

L’événement Planétarium et fusées à eau Laval a été mis à jour le 2026-07-17 par LAVAL TOURISME