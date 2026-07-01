Informations pratiques

Laval

Guinguette Saint-Nicolas Gérome Briard et Gaëtan Henrion

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

La guinguette de Saint-Nicolas musique, convivialité et animations tout l’été

Cette dernière date de la saison réunira deux artistes aux univers complémentaires

Gérome Briard

Gaëtan Henrion

De la musette au hip-hop, en passant par la chanson française, les deux artistes proposeront une soirée riche en découvertes musicales et en énergie.

Entrée gratuite, sans inscription.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements auprès de la Maison de quartier de Saint-Nicolas 02 53 74 15 10

Concerts à partir 20h30 .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 15 10

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English :

The Saint-Nicolas Open-Air Café: Music, a Friendly Atmosphere, and Entertainment All Summer Long

L’événement Guinguette Saint-Nicolas Gérome Briard et Gaëtan Henrion Laval a été mis à jour le 2026-07-09 par LAVAL TOURISME