Laval

Cinéma en plein air Moon le panda Hilard, Laval

Rue Marcel Cerdan Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Moon le panda de Gilles de Maistre

À partir de 6 ans

Angelo, 10 ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa Mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de Tian a 12 ans quand il est envoyé chez sa grand-mère à cause de ses mauvais résultats à l’école. Loin de la ville, dans les mystérieuses montagnes chinoises, il se lie d’amitié en secret avec un panda qu’il nomme Moon. C’est le début d’une incroyable aventure qui va changer à tout jamais sa vie et celle de sa famille.

Boucles magnétiques sur réservation (7 jours avant l’événement minimum) à stagiaire@atmospheres53.org

• Mercredi 15 juillet 2026

• 22:20 cour de l’école, rue Marcel Cerdan Hilard, Laval PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .

Rue Marcel Cerdan Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Moon the Panda by Gilles de Maistre

L’événement Cinéma en plein air Moon le panda Hilard, Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME