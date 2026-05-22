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Les reptiles c’est top… Y’a pas de lézard ! Batiment A du bois de l’Huisserie Laval

Les reptiles c’est top… Y’a pas de lézard ! Batiment A du bois de l’Huisserie Laval jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Batiment A du bois de l'Huisserie

Adresse : Allée du Centre Aéré

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Laval

Les reptiles c’est top… Y’a pas de lézard !

Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-16 11:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Profitons de la journée mondiale des serpents pour observer les reptiles qui vivent près de chez nous et en apprendre plus sur ces animaux…
Qui sait, on en profitera peut-être pour lézarder !   .

Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50  environnement@agglo-laval.fr

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English :

Let’s take advantage of World Snake Day to observe the reptiles that live near us and learn more about these animals?

L’événement Les reptiles c’est top… Y’a pas de lézard ! Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME

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