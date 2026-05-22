Les reptiles c’est top… Y’a pas de lézard ! Batiment A du bois de l’Huisserie Laval

Laval

Les reptiles c’est top… Y’a pas de lézard !

Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-16 11:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Profitons de la journée mondiale des serpents pour observer les reptiles qui vivent près de chez nous et en apprendre plus sur ces animaux…

Qui sait, on en profitera peut-être pour lézarder ! .

Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s take advantage of World Snake Day to observe the reptiles that live near us and learn more about these animals?

L’événement Les reptiles c’est top… Y’a pas de lézard ! Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME