Marché de créateurs locaux Laval
Marché de créateurs locaux Laval samedi 4 juillet 2026.
Laval
Marché de créateurs locaux
Place du 11 Novembre Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-04 19:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Découvrez des créations uniques, faites main avec passion, échangez avec les exposants et trouvez des pépites originales dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Plongez dans l’univers des créateurs et artisans locaux lors d’un marché plein de découvertes et de rencontres. Bijoux, décoration, illustrations, céramiques, cosmétiques et bien d’autres trésors vous attendent. C’est l’occasion parfaite pour dénicher des créations uniques, soutenir l’artisanat local et partager un moment chaleureux dans une ambiance conviviale. Venez flâner, échanger et repartir avec bien plus qu’un simple achat une vraie rencontre avec le local. .
Place du 11 Novembre Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 13 98 38 64 lafabrikdici@gmail.com
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English :
Discover unique creations, handmade with passion, chat with exhibitors and find original nuggets in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Marché de créateurs locaux Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par LAVAL TOURISME
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