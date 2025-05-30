Laval

BAL DES POMPIERS DE LAVAL

Rue du Bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-05 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le samedi 4 juillet, la cour du centre d’incendie et de secours de Laval accueillera son premier bal des pompiers. Un rendez-vous populaire qui s’annonce comme l’un des temps forts du début de l’été.

Le samedi 4 juillet, de 18h à 2h du matin, la cour de la caserne Francis-Roussel, spécialement mise en lumière, se transformera en un lieu de fête avec DJ, animations, piste de danse, ambiance conviviale et food-trucks. Des surprises sont aussi annoncées… .

Rue du Bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 86 21 05 66 Amicalesplaval@gmail.com

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English :

On Saturday July 4, the courtyard of the Laval fire and rescue center will host its first firemen’s ball. A popular event that promises to be one of the highlights of the early summer.

L’événement BAL DES POMPIERS DE LAVAL Laval a été mis à jour le 2026-05-22 par LAVAL TOURISME