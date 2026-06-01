Journée Olympique à Laval Laval

Laval

Journée Olympique à Laval

Avenue Pierre de Coubertin Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:00:00

fin : 2026-06-24 20:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Vivez l’esprit Olympique à Laval !

Découvrez, bougez et partagez une journée festive, gratuite et ouverte à tous avec des initiations sportives, des animations et des rencontres autour des valeurs du sport.

À l’occasion de la Journée Olympique, le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Mayenne vous donne rendez-vous le mercredi 24 juin 2026, de 9h à 20h, sur l’avenue Pierre de Coubertin à Laval, pour une journée exceptionnelle placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité.

Gratuite et accessible à tous, cette manifestation invite petits et grands, sportifs confirmés ou simples curieux, à découvrir la richesse du mouvement sportif mayennais dans une ambiance festive et inclusive. Tout au long de la journée, les participants pourront s’initier à de nombreuses disciplines sportives, participer à des animations ludiques, rencontrer les clubs et associations du territoire et partager des moments uniques autour des valeurs olympiques l’excellence, l’amitié et le respect.

La Journée Olympique met également à l’honneur le sport pour tous, avec des activités adaptées permettant à chacun de vivre une expérience sportive enrichissante, quels que soient son âge, son niveau ou sa situation. Des visites guidées des locaux du Stade Lavallois seront également proposées, offrant une occasion privilégiée de découvrir les coulisses d’un lieu emblématique du sport mayennais.

Que vous veniez en famille, entre amis, avec votre école, votre association ou votre entreprise, cette journée sera l’occasion de bouger, apprendre, s’amuser et célébrer ensemble les bienfaits du sport. Rejoignez-nous pour partager un moment fédérateur et vivre pleinement l’esprit olympique au cœur de Laval !

Entrée libre et gratuite Stand accueil derrière le skate-park. .

Avenue Pierre de Coubertin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 10 30 mayenne@franceolympique.com

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English :

Experience the Olympic spirit in Laval!

Discover, move and share a festive day, free and open to all, with introductory sports activities, entertainment and encounters based on the values of sport.

L’événement Journée Olympique à Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-08 par CDT53