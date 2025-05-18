Laval

Accords et Découvertes Fromages & Bières

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Accords et Découvertes Fromages & Bières

Nos rendez-vous Accords & Découvertes reviennent le jeudi 25 juin avec une expérience placée sous le signe de la gourmandise et de la découverte. Cette session met à l’honneur des accords subtils entre fromages et bières, révélant de nouvelles harmonies entre textures, arômes et sensations, pour un véritable voyage sensoriel au cœur des terroirs.

Un évènement dégustation au format réinventé

Mêler visite et dégustation, voici le concept de ces rendez-vous. Arpentez le musée, durant votre visite, des étapes de dégustations fromagères seront proposées pour plonger dans l’univers complexe et infini des accords fromages & bières.

Des accords surprenants ?

Les accords fromages et bières ne sont pas si surprenants. Saviez-vous que certains fromages intègrent même de la bière à leur composition ? C’est le cas du Corsica est affinée avec de la bière à la châtaigne. Cet évènement se veut un véritable voyage au cœur de nos régions françaises et à la découverte des différents terroirs pour enrichir vos connaissances et vos papilles gourmandes… à travers une sélection de fromages AOP, accompagnés de bières locales choisies pour créer des accords gourmands et surprenants.

La brasserie Mont Hardi de Château-Gontier vous offrira son expertise zythologique de la bière. Vous découvrirez des alliances surprenantes, l’influence des arômes céréalières des bières accordées aux saveurs lactiques des fromages. .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com

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Accords et Découvertes Cheese & Beer

L’événement Accords et Découvertes Fromages & Bières Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT53