Accords et Découvertes Fromages & Bières Laval
Accords et Découvertes Fromages & Bières Laval jeudi 25 juin 2026.
Laval
Accords et Découvertes Fromages & Bières
18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 20:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Accords et Découvertes Fromages & Bières
Nos rendez-vous Accords & Découvertes reviennent le jeudi 25 juin avec une expérience placée sous le signe de la gourmandise et de la découverte. Cette session met à l’honneur des accords subtils entre fromages et bières, révélant de nouvelles harmonies entre textures, arômes et sensations, pour un véritable voyage sensoriel au cœur des terroirs.
Un évènement dégustation au format réinventé
Mêler visite et dégustation, voici le concept de ces rendez-vous. Arpentez le musée, durant votre visite, des étapes de dégustations fromagères seront proposées pour plonger dans l’univers complexe et infini des accords fromages & bières.
Des accords surprenants ?
Les accords fromages et bières ne sont pas si surprenants. Saviez-vous que certains fromages intègrent même de la bière à leur composition ? C’est le cas du Corsica est affinée avec de la bière à la châtaigne. Cet évènement se veut un véritable voyage au cœur de nos régions françaises et à la découverte des différents terroirs pour enrichir vos connaissances et vos papilles gourmandes… à travers une sélection de fromages AOP, accompagnés de bières locales choisies pour créer des accords gourmands et surprenants.
La brasserie Mont Hardi de Château-Gontier vous offrira son expertise zythologique de la bière. Vous découvrirez des alliances surprenantes, l’influence des arômes céréalières des bières accordées aux saveurs lactiques des fromages. .
18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Accords et Découvertes Cheese & Beer
L’événement Accords et Découvertes Fromages & Bières Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT53
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Les coccinelles s’invitent au jardin Laval 13 mai 2026
- Les oiseaux nicheurs du Bois de L’Huisserie Laval 16 mai 2026
- Déjeuner Croisière bucolique Laval 17 mai 2026
- Les entreprises de Laval recrutent Laval – lieu exact communiqué aux inscrits Laval 19 mai 2026
- Les 3 éléphants Laval 21 mai 2026