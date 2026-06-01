Fête de la Saint Pierre et Paul, Anciennes écoles du Mas Dieu, 30110 Laval-Pradel, Laval

Fête de la Saint Pierre et Paul Samedi 27 juin, 10h30 Anciennes écoles du Mas Dieu, 30110 Laval-Pradel Gard

Repas sur réservation : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T14:30:00+02:00

Organisée par l’association sauvegarde du château et du patrimoine.

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À 10h30, messe à l’église du Mas Dieu, à 11h30, apéritif et à 12h, repas