Fête de la Saint Pierre et Paul, Anciennes écoles du Mas Dieu, 30110 Laval-Pradel, Laval
Fête de la Saint Pierre et Paul, Anciennes écoles du Mas Dieu, 30110 Laval-Pradel, Laval samedi 27 juin 2026.
Fête de la Saint Pierre et Paul Samedi 27 juin, 10h30 Anciennes écoles du Mas Dieu, 30110 Laval-Pradel Gard
Repas sur réservation : 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T14:30:00+02:00
Organisée par l’association sauvegarde du château et du patrimoine.
Anciennes écoles du Mas Dieu, 30110 Laval-Pradel Le Mas Dieu, 30110 Laval-Pradel Laval 30110 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 77 22 25 12 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 15 94 59 »}]
À 10h30, messe à l’église du Mas Dieu, à 11h30, apéritif et à 12h, repas
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