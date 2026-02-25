Découverte du vieux village de Châtillon, 69380 Châtillon d’Azergues, Laval

Découverte du vieux village de Châtillon Dimanche 28 juin, 14h30, 16h30 69380 Châtillon d’Azergues Mayenne

Entrée libre et visite guidée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Pour cette journée du patrimoine de pays, nous proposons une déambulation dans le village médiéval de Châtillon d’Azergues pour découvrir ses richesses architecturales et historiques.

Nous proposons 2 départs à 14h30 et 16h30 devant l’église sur la place du village. Les visites se terminent à la chapelle castrale au sommet de la colline.

Visite guidée et gratuite.

69380 Châtillon d’Azergues Place du 11 novembre Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire

Visite du vieux village médiéval depuis l’église en bas du village jusqu’à la chapelle castrale au sommet du village. Deux départs à 14h30 et 16h30. visite guidée Châtillon d’Azergues

Photo de la Licorne