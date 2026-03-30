Duel d’histoire(s)

Place de Hercé Laval Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-17 2026-08-21

Visite ludique et théâtrale

Erreur de planning ! Deux guides se sont déplacés pour vous faire la visite… et le pire, c’est qu’ils ne vous racontent

pas vraiment la même chose. Les deux larrons se contredisent, s’apostrophent, et vous prennent à parti… Pour chaque histoire qu’ils vous racontent, essayez de deviner lequel dit la vérité, et de démêler le vrai du faux…

Une visite pleine d’humour pour découvrir les richesses historiques de Laval.

INFOS PRATIQUES

RDV devant le ZOOM

Place de Hercé · LAVAL

Date vendredis 26 juin, 17 juillet et 21 août

Horaire de 18h à 19h30

Tarif unique 10 €/pers. Gratuit -10 ans .

Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26

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English :

Playful, theatrical visit

L’événement Duel d’histoire(s) Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME