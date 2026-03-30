Duel d’histoire(s) Laval
Duel d’histoire(s) Laval vendredi 26 juin 2026.
Duel d’histoire(s)
Place de Hercé Laval Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-08-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-17 2026-08-21
Visite ludique et théâtrale
Erreur de planning ! Deux guides se sont déplacés pour vous faire la visite… et le pire, c’est qu’ils ne vous racontent
pas vraiment la même chose. Les deux larrons se contredisent, s’apostrophent, et vous prennent à parti… Pour chaque histoire qu’ils vous racontent, essayez de deviner lequel dit la vérité, et de démêler le vrai du faux…
Une visite pleine d’humour pour découvrir les richesses historiques de Laval.
INFOS PRATIQUES
RDV devant le ZOOM
Place de Hercé · LAVAL
Date vendredis 26 juin, 17 juillet et 21 août
Horaire de 18h à 19h30
Tarif unique 10 €/pers. Gratuit -10 ans .
Place de Hercé Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26
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English :
Playful, theatrical visit
L’événement Duel d’histoire(s) Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME
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