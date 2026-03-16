Croisière brunch Laval

Croisière brunch

Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : 53 – 53 – 53 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:30:00

fin : 2026-06-07 13:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05

Nouveauté 2026 embarquez pour un brunch sur le Vallis Guidonis

Découvrez une nouvelle façon de savourer le dimanche à Laval. Profitez d’une croisière brunch alliant plaisirs gourmands et découverte de la rivière. Entre patrimoine, nature et convivialité, cette balade gourmande offre une expérience originale pour admirer la vallée de la Mayenne, tout en dégustant un brunch généreux concocté par l’Atelier Traiteur by La Cantine.

• Dates les dimanches 7 juin et 5 juillet

• Horaire de 11h30 à 13h30

• Tarif unique 53 €/pers.

MENU

Sucré froid & chaud mini viennoiseries, brioche, fromage blanc mayennais, cookies, cakes, fruits frais, mini crêpes et gaufres, pain frais

Salé froid & chaud charcuteries, terrine et rillettes locales, 3 salades fraîcheur, fromages affinés, club sandwich poulet et thon, guacamole & chips, œufs brouillés, petites grillades de saucisses et merguez, tarte et quiche de saison, galette de pomme de terre

• eau, jus de fruits frais, vins, boissons chaudes

••• EMBARQUEMENT

Où ? Ponton de la cale Gambetta, quai André Pinçon (devant le Cinéville).

Quand ? 15 min avant le départ.

Animaux interdits à bord.

••• RESTAURATION

Menus concoctés par notre chef partenaire L’Atelier Traiteur by La Cantine.

Menu Enfant réservé aux moins de 12 ans (même menu que les adultes en portions adaptées)

••• RÉSERVATIONS

Croisière déjeuner, dîner et brunch 10 jours à l’avance (départ assuré avec un min. de 30 pers.)

Croisière Vins & Fromages, promenade et 1000 ans d’histoire 48H à l’avance (départ assuré avec un min. de 20 pers.) .

Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26 billetterie@laval-tourisme.com

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English :

New for 2026: take a brunch on the Vallis Guidonis

L’événement Croisière brunch Laval a été mis à jour le 2026-03-16 par LAVAL TOURISME