Laval

OFNIJEC 2026

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les Ofnijec (Objets flottants non identifiés) feront leur retour sur la Mayenne les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026. Pour cette édition 2026, le thème retenu est celui du voyage dans le temps.

Les Ofnijec (Objets flottants non identifiés) feront leur retour sur la Mayenne les samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026. Organisée à Laval, cette course de radeaux originale s’est imposée au fil des années comme un rendez-vous estival apprécié du public.

L’événement est porté par la Jeune Chambre Économique de Laval, qui mobilise chaque année des équipes issues d’entreprises et d’associations locales. Celles-ci conçoivent et fabriquent leurs propres embarcations, aux formes et aux couleurs variées, avant de les mettre à l’épreuve sur la Mayenne.

Pour cette édition 2026, le thème retenu est celui du voyage dans le temps. Après une édition 2025 placée sous le signe des dessins animés, les participants devront une nouvelle fois faire preuve d’imagination pour proposer des radeaux en lien avec cette thématique.

Au-delà de la compétition, les Ofnijec constituent surtout un temps fort festif du début de l’été à Laval. Le public est attendu nombreux sur les berges pour découvrir les créations des équipes et profiter de l’animation proposée tout au long du week-end. .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@jcef.asso.fr

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English :

Ofnijec (Unidentified Floating Objects) will be back on the Mayenne on Saturday July 4 and Sunday July 5, 2026. For this 2026 edition, the theme is time travel.

L’événement OFNIJEC 2026 Laval a été mis à jour le 2026-06-05 par LAVAL TOURISME