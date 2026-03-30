Balade au marché Laval
Balade au marché Laval samedi 4 juillet 2026.
Balade au marché
Place de la Tremoille Laval Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Apéro visite
Une visite chaleureuse et conviviale ! Retrouvez Antoine Barré, guide conférencier, pour une balade dans le centre historique de Laval. Découvrez avec lui l’histoire millénaire de la ville, avant de vous diriger vers l’incontournable marché de Laval. À la fin de la visite, deux commerçants locaux vous invitent pour un apéritif à la bonne franquette la Fromagerie Desrues et la Cave du Château.
INFOS PRATIQUES
RDV sous le porche d’entrée, cour du Château · Place de la Trémoille · LAVAL
Date chaque samedi en juillet et août (sauf 25 juillet et 1er août)
Horaire de 11h à 12h30
Tarif unique 10 €/pers. .
Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26
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English :
Aperitif visit
L’événement Balade au marché Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME
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