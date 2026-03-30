Balade au marché

Place de la Tremoille Laval Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Apéro visite

Une visite chaleureuse et conviviale ! Retrouvez Antoine Barré, guide conférencier, pour une balade dans le centre historique de Laval. Découvrez avec lui l’histoire millénaire de la ville, avant de vous diriger vers l’incontournable marché de Laval. À la fin de la visite, deux commerçants locaux vous invitent pour un apéritif à la bonne franquette la Fromagerie Desrues et la Cave du Château.

INFOS PRATIQUES

RDV sous le porche d’entrée, cour du Château · Place de la Trémoille · LAVAL

Date chaque samedi en juillet et août (sauf 25 juillet et 1er août)

Horaire de 11h à 12h30

Tarif unique 10 €/pers. .

Place de la Tremoille Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 49 45 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Aperitif visit

L’événement Balade au marché Laval a été mis à jour le 2026-03-27 par LAVAL TOURISME