Cinéma en plein air Pachamama Plaine d’aventure, Laval Laval
Cinéma en plein air Pachamama Plaine d’aventure, Laval Laval vendredi 17 juillet 2026.
Laval
Cinéma en plein air Pachamama Plaine d’aventure, Laval
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 22:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Pachamama de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits amérindiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.
La librairie M’lire vous recommande
Pour partir à la découverte des Incas
Le trésor perdu des incas, Pascale Hédelin, Les grandes énigmes de l’histoire Bayard jeunesse (roman)
Maya, Aztèques, Incas, Sandrine Mirza, Milan Encyclopes (documentaire)
Lya au temps des incas, Aurélie Derreumaux, Belin coll Terres insolites (roman)
• jeudi 16 juillet 2026
• 22:20 Plaine d’aventure, avenue Kleber St-Nicolas, Laval PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Pachamama by Juan Antin
L’événement Cinéma en plein air Pachamama Plaine d’aventure, Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME
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