CULTISSIME Le grand bleu Laval

CULTISSIME Le grand bleu Laval lundi 13 juillet 2026.

CULTISSIME Le grand bleu

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:45:00

fin : 2026-07-13 21:45:00

Date(s) :

2026-07-13

Film le grand bleu

La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu’ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d’un rêve inaccessible. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

English :

Film le grand bleu

German :

Film le grand bleu

Italiano :

Film le grand bleu

Espanol :

Película le grand bleu

L’événement CULTISSIME Le grand bleu Laval a été mis à jour le 2025-08-13 par LAVAL TOURISME