CULTISSIME Le grand bleu Laval
CULTISSIME Le grand bleu Laval lundi 13 juillet 2026.
CULTISSIME Le grand bleu
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:45:00
fin : 2026-07-13 21:45:00
Date(s) :
2026-07-13
Film le grand bleu
La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu’ils sont adultes. Lequel des deux plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la poursuite d’un rêve inaccessible. .
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr
English :
Film le grand bleu
German :
Film le grand bleu
Italiano :
Film le grand bleu
Espanol :
Película le grand bleu
L’événement CULTISSIME Le grand bleu Laval a été mis à jour le 2025-08-13 par LAVAL TOURISME