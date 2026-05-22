Laval

Traces et indices de présence

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Empreintes, crottes, plumes ou écorces grignotées… chaque indice raconte une histoire.

Le temps d’une balade naturaliste, apprenez à lire ces messages discrets et découvrez la présence insoupçonnée des habitants de la forêt. .

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

Fingerprints, droppings, feathers or nibbled bark? every clue tells a story.

L’événement Traces et indices de présence Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME