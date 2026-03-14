Les Nuits de la Mayenne 2026 Laval
Les Nuits de la Mayenne 2026 Laval mercredi 15 juillet 2026.
Les Nuits de la Mayenne 2026
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-15
théâtre, danse, cirque, arts de rue… quatre semaines de spectacle vivant à vivre au coeur de l’été
Festival itinérant mêlant théâtre, danse, cirque et arts de rue, Les nuits de la Mayenne sillonne le département depuis 1973. De la mi-juillet à la mi-août, le festival part à la rencontre des habitants, cherchant à mettre en lumière la richesse du patrimoine par le spectacle vivant.
Seul événement de ce type en Mayenne, le festival Les nuits de la Mayenne a rassemblé au cours des 50 éditions passées près de 270 000 spectateurs et plus de 7 500 artistes.
En 2026, rendez-vous du 15 juillet au 05 août avec un prélude le 12 mai ! .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90
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English :
theater, dance, circus, street arts? four weeks of live entertainment in the heart of summer
L’événement Les Nuits de la Mayenne 2026 Laval a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT53