Les Nuits de la Mayenne 2026

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-15

théâtre, danse, cirque, arts de rue… quatre semaines de spectacle vivant à vivre au coeur de l’été

Festival itinérant mêlant théâtre, danse, cirque et arts de rue, Les nuits de la Mayenne sillonne le département depuis 1973. De la mi-juillet à la mi-août, le festival part à la rencontre des habitants, cherchant à mettre en lumière la richesse du patrimoine par le spectacle vivant.

Seul événement de ce type en Mayenne, le festival Les nuits de la Mayenne a rassemblé au cours des 50 éditions passées près de 270 000 spectateurs et plus de 7 500 artistes.

En 2026, rendez-vous du 15 juillet au 05 août avec un prélude le 12 mai ! .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90

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English :

theater, dance, circus, street arts? four weeks of live entertainment in the heart of summer

L’événement Les Nuits de la Mayenne 2026 Laval a été mis à jour le 2026-03-12 par CDT53