Informations pratiques

Laval

Guinguette Saint-Nicolas Ultra Nova

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La guinguette de Saint-Nicolas musique, convivialité et animations tout l’été

La guinguette accueille le groupe Ultra Nova pour une soirée aux rythmes latino-américains.

Après le concert, le public pourra prolonger la soirée avec une séance de cinéma en plein air organisée en partenariat avec le festival Reflets du Cinéma, avec la projection du film Pachamama de Juan Antin.

Une invitation au voyage entre musique, culture et cinéma.

Entrée gratuite, sans inscription.

Buvette et restauration sur place.

Renseignements auprès de la Maison de quartier de Saint-Nicolas 02 53 74 15 10

Concerts à partir de 20h30 .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 15 10

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English :

The Saint-Nicolas Open-Air Café: Music, a Friendly Atmosphere, and Entertainment All Summer Long

L’événement Guinguette Saint-Nicolas Ultra Nova Laval a été mis à jour le 2026-07-09 par LAVAL TOURISME