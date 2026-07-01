Guinguette Saint-Nicolas Ultra Nova Laval
jeudi 16 juillet 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Guinguette Saint-Nicolas Ultra Nova
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
La guinguette de Saint-Nicolas musique, convivialité et animations tout l’été
La guinguette accueille le groupe Ultra Nova pour une soirée aux rythmes latino-américains.
Après le concert, le public pourra prolonger la soirée avec une séance de cinéma en plein air organisée en partenariat avec le festival Reflets du Cinéma, avec la projection du film Pachamama de Juan Antin.
Une invitation au voyage entre musique, culture et cinéma.
Entrée gratuite, sans inscription.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements auprès de la Maison de quartier de Saint-Nicolas 02 53 74 15 10
Concerts à partir de 20h30 .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 15 10
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English :
The Saint-Nicolas Open-Air Café: Music, a Friendly Atmosphere, and Entertainment All Summer Long
L’événement Guinguette Saint-Nicolas Ultra Nova Laval a été mis à jour le 2026-07-09 par LAVAL TOURISME
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