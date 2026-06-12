Laval

Cinéma en plein air Paddington au Pérou Laval

Quartier l’Epine Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:15:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Paddington au Pérou de Dougal Wilson

À partir de 6 ans

Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.

• vendredi 24 juillet 2026

• 22:15 aire de jeux, rue Jules Trohel quartier L’Épine, Laval PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .

Quartier l’Epine Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Paddington in Peru by Dougal Wilson

L’événement Cinéma en plein air Paddington au Pérou Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME