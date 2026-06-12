Cinéma en plein air Paddington au Pérou Laval Laval
Cinéma en plein air Paddington au Pérou Laval Laval samedi 25 juillet 2026.
Laval
Cinéma en plein air Paddington au Pérou Laval
Quartier l’Epine Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 22:15:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Paddington au Pérou de Dougal Wilson
À partir de 6 ans
Alors que Paddington rend visite à sa tante Lucy bien-aimée, qui réside désormais à la Maison des ours retraités au Pérou, la famille Brown et notre ours préféré plongent dans un voyage inattendu et plein de mystères, à travers la forêt amazonienne et jusqu’aux sommets des montagnes du Machu Picchu.
• vendredi 24 juillet 2026
• 22:15 aire de jeux, rue Jules Trohel quartier L’Épine, Laval PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .
Quartier l’Epine Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Paddington in Peru by Dougal Wilson
L’événement Cinéma en plein air Paddington au Pérou Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME
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