Ravel Echenoz – Hélène Tysman et Dominique Pinon, Lycée Ambroise Paré – Laval, Laval

Informations pratiques

Ravel Echenoz – Hélène Tysman et Dominique Pinon Mercredi 22 juillet, 21h30 Lycée Ambroise Paré – Laval Mayenne

Prévente : 18€

Sur place : 21€

Réduit : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T21:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T21:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00

Entre gravité et humour, pudeur et génie, Dominique Pinon et Hélène Tysman offrent une forme originale de la prose ciselée de Jean Echenoz. Passant d’œuvres pour piano aux extraits du roman Ravel de Jean Echenoz, le spectacle Ravel Echenoz donne à entendre une lecture juste, souvent drôle et éclairante, de la vie et l’œuvre de l’auteur du célèbre Boléro.

Mercredi 22 juillet à 21h30

Lycée Ambroise Paré – Laval

Foodtruck et buvette dès 19h

Un siège libre dans votre véhicule ? Pensez au covoiturage ! Rendez-vous sur le site nuitsdelamayenne.fr pour trouver votre co-pilote de festival.

Lycée Ambroise Paré – Laval 17 Rue du Lycée, 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/nuitsdelamayenne/product/ravel-echenoz/ »}]

Entre gravité et humour, pudeur et génie, Dominique Pinon et Hélène Tysman offrent une forme originale de la prose ciselée de Jean Echenoz.