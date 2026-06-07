Ravel Echenoz – Hélène Tysman et Dominique Pinon, Lycée Ambroise Paré – Laval, Laval
mercredi 22 juillet 2026 · Lycée Ambroise Paré - Laval · Laval
Informations pratiques
Ravel Echenoz – Hélène Tysman et Dominique Pinon Mercredi 22 juillet, 21h30 Lycée Ambroise Paré – Laval Mayenne
Prévente : 18€
Sur place : 21€
Réduit : 12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T21:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T21:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:00:00+02:00
Entre gravité et humour, pudeur et génie, Dominique Pinon et Hélène Tysman offrent une forme originale de la prose ciselée de Jean Echenoz. Passant d’œuvres pour piano aux extraits du roman Ravel de Jean Echenoz, le spectacle Ravel Echenoz donne à entendre une lecture juste, souvent drôle et éclairante, de la vie et l’œuvre de l’auteur du célèbre Boléro.
Mercredi 22 juillet à 21h30
Lycée Ambroise Paré – Laval
Foodtruck et buvette dès 19h
Un siège libre dans votre véhicule ? Pensez au covoiturage ! Rendez-vous sur le site nuitsdelamayenne.fr pour trouver votre co-pilote de festival.
Lycée Ambroise Paré – Laval 17 Rue du Lycée, 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/nuitsdelamayenne/product/ravel-echenoz/ »}]
Entre gravité et humour, pudeur et génie, Dominique Pinon et Hélène Tysman offrent une forme originale de la prose ciselée de Jean Echenoz.
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Marché de créateurs locaux Laval 4 juillet 2026
- Balade au marché Laval 4 juillet 2026
- L’arrivée des géants · Cie les grandes personnes (Atelier fabrication de Lucioles) Terrain de sport Laval 4 juillet 2026
- BAL DES POMPIERS DE LAVAL Laval 4 juillet 2026
- Croisière brunch Laval 5 juillet 2026