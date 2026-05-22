Rencontre avec les conservateurs du musée Batiment A du bois de l’Huisserie Laval
Rencontre avec les conservateurs du musée Batiment A du bois de l’Huisserie Laval vendredi 24 juillet 2026.
Laval
Rencontre avec les conservateurs du musée
Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-08-21 15:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Accompagné(e)s par l’un des membres du Musée des Sciences, (re)découvrez l’exposition Trafic d’espèce sous un autre angle.
Accompagné(e)s par l’un des membres du Musée des Sciences, (re)découvrez l’exposition Trafic d’espèce sous un autre angle, celui de la conservation des spécimens dans les collections muséales, les intérêts et contraintes que cela peut comprendre. Le format se veut libre vous pourrez poser toutes les questions qui vous passerons par la tête, sur cette thématique. .
Batiment A du bois de l’Huisserie Allée du Centre Aéré Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Accompanied by a member of the Musée des Sciences, (re)discover the Trafic d’espèce exhibition from another angle.
L’événement Rencontre avec les conservateurs du musée Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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