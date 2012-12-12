Ravel Echenoz Les Nuits de la Mayenne Lycée Ambroise Paré Laval Laval
Ravel Echenoz Les Nuits de la Mayenne Lycée Ambroise Paré Laval Laval mercredi 22 juillet 2026.
Laval
Ravel Echenoz Les Nuits de la Mayenne Lycée Ambroise Paré Laval
17 Rue du Lycée Laval Mayenne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le Lycée Ambroise Paré accueille Hélène Tysman & Dominique Pinon dans le cadre des Nuits de la Mayenne !
Foodtruck et buvette à partir de 19h
Alternant sobriété et absurdité, gravité et humour, pudeur et génie, Dominique Pinon, comédien emblématique du cinéma français, et Hélène Tysman, pianiste de renommée internationale, offrent une forme originale de la prose ciselée de Jean Echenoz. Hommage à Ravel s’il en est, le dialogue se tisse peu à peu entre musique et littérature. Passant d’œuvres pour piano (Gaspard de la nuit, La Valse, Pavane pour une infante défunte…) aux extraits du roman Ravel de Jean Echenoz, le spectacle donne à entendre une lecture juste, souvent drôle et éclairante, de la vie et l’œuvre de l’auteur du célèbre Boléro.
Tarifs
Prévente 18€
Sur place 21€
Réduit 12€ .
17 Rue du Lycée Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 60 90
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English :
The Lycée Ambroise Paré welcomes Hélène Tysman & Dominique Pinon as part of the Nuits de la Mayenne!
L’événement Ravel Echenoz Les Nuits de la Mayenne Lycée Ambroise Paré Laval Laval a été mis à jour le 2026-04-27 par LAVAL TOURISME
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