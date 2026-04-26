Fête de l’Estampe La Maison Rigolote Laval

Laval

Fête de l’Estampe

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-30

La Maison Rigolote ouvre ses portes lors des journées nationales de l’estampe. Artistes invitées, artistes locaux présentent leurs travaux de gravure sous toutes ses formes.

Depuis 2023, deux de nos artistes ont fait évoluer leur travail de l’estampe Viviane MICHEL a suivi plusieurs formations auprès de Charlotte Massip et Sabine Delahaut élargissant ainsi son champ d’expression artistique .Stéphane Moizan quant à lui a co-créé et préside l’association AELA (association estampes Laval agglo).

Démonstration par l’artiste Charlotte MASSIP

Samedi 9 mai de 15h à 17h

Atelier participatif par l’artiste Viviane MICHEL

Dimanche 31 mai de 14h30 à 17h .

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

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English :

La Maison Rigolote opens its doors for the national printmaking days. Guest artists and local artists present their work in all forms of printmaking.

L’événement Fête de l’Estampe Laval a été mis à jour le 2026-04-24 par LAVAL TOURISME