Mai à Vélo 2026, ASCEE 53, Laval
Mai à Vélo 2026, ASCEE 53, Laval vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCEE 53 Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ASCEE 53 Rue Mac Donald, 53000 Laval Laval 53000 Murat-Mortier Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209656
À voir aussi à Laval (Mayenne)
- Ça grouille sous l’eau Laval 16 avril 2026
- Un bois plein de surprise Laval 16 avril 2026
- The Great Procession + Naufraage + Too Old For This Shit L’Auditorium Laval 18 avril 2026
- Cont’en nature Laval 22 avril 2026
- LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ESPACE MAYENNE Laval 23 avril 2026