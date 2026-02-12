The Great Procession + Naufraage + Too Old For This Shit L’Auditorium Laval

The Great Procession + Naufraage + Too Old For This Shit

La Loge Noire Acte II Une nouvelle plongée dans les musiques sombres et abrasives à Laval. Après 6 ans dans l’ombre, l’association La Loge Noire refait surface avec cette soirée entre post-metal massif, screamo brûlant et énergie hardcore sans filtre.

THE GREAT PROCESSION — Post-Metal (Nantes)

Originaire de Nantes, The Great Procession distille un post-metal intense et atmosphérique, entre riffs lourds, structures progressives et moments plus contemplatifs. Le collectif a sorti son premier album éponyme, puis en 2025 To Another Sun, qui explore des paysages sonores émotionnels et puissants, mêlant lourdeur et profondeur dans une énergie viscérale.

NAUFRAAGE — Blackened Screamo Post Metal (Paris)

Naufraage propose un son où la violence du screamo rencontre l’obscurité du post-metal, explorant des thèmes de perte, de désespoir et d’obsession avec une intensité brute et poétique. Leur musique s’appuie sur une écriture viscérale, des ambiances chargées émotionnellement et une énergie cathartique qui pousse à plonger dans leurs compositions profondes. Les plus pointus d’entre vous reconnaitrons des anciens membres de Cathedraal et Madame de Montespan.

TOO OLD FOR THIS SHIT— Murtaughcore (Laval/Angers)

Formé entre Angers et Laval en 2024, Too Old For This Shit rassemble des musiciens bien connus de la scène métal/hardcore lavalloise, ayant joué dans plusieurs projets locaux avant de s’unir pour ce nouveau chapitre. Leur style irrévérencieux qu’ils nomment ironiquement Murtaughcore balance des riffs nerveux, une énergie brute et une attaque frontale qui fait mouche à chaque live. Leur premier EP [S]HIT BACK frappe fort avec une intensité sans concession qui promet un set aussi intense qu’imprévisible. .

English :

The Black Lodge ? Act II A new dive into dark, abrasive music in Laval. After 6 years in the shadows, La Loge Noire resurfaces with an evening of massive post-metal, searing screamo and unfiltered hardcore energy.

