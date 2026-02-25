Salon des producteurs dédié aux professionnels de l’alimentation et de la distribution, Espace Mayenne – Laval, Laval
Salon des producteurs dédié aux professionnels de l’alimentation et de la distribution, Espace Mayenne – Laval, Laval mercredi 3 juin 2026.
Salon des producteurs dédié aux professionnels de l’alimentation et de la distribution Mercredi 3 juin, 10h00 Espace Mayenne – Laval Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:00:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00
Professionnels de la restauration commerciale ou collective, distributeurs, élus, gîtes et chambres d’hôtes, ce salon des fournisseurs mayennais est l’occasion unique pour rencontrer une quarantaine de fournisseurs en moins de 2h.
Produits du terroir, savoir faire et convialité seront au rendez-vous !
Espace Mayenne – Laval BD PIERRE ELAIN 53000 LAVAL Laval 53000 Grenoux-Ribaudières Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « marie.tarleve@pl.chambagri.fr »}]
Le salon des professionnels de l’alimentation « Mayenne Food Dating » tiendra sa 11ème édition le mercredi 3 juin à l’Espace Mayenne – Laval. Alimentation / locale / professionnelle
Chambre d’agriculture Pays de la Loire
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