GOLDMEN Concert 100% GOLDMAN Laval
GOLDMEN Concert 100% GOLDMAN Laval dimanche 31 mai 2026.
Laval
GOLDMEN Concert 100% GOLDMAN
2 Rue Joséphine Baker Laval Mayenne
Tarif : 44 – 44 – 59 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:30:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.
Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.
Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe . .
2 Rue Joséphine Baker Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 99 94 50 18 billetterie@213productions.fr
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English :
The GOLDMEN will be back in 2026 for a new 100% hits show, from the world of Jean-Jacques GOLDMAN to that of the FREDERICKS GOLDMAN JONES trio.
L’événement GOLDMEN Concert 100% GOLDMAN Laval a été mis à jour le 2026-05-06 par LAVAL TOURISME
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