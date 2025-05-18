Journée mondiale du Lait Laval
Journée mondiale du Lait Laval mercredi 3 juin 2026.
Laval
Journée mondiale du Lait
18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:00:00
fin : 2026-06-03 18:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Direction Laval, en 1960. La laiterie Besnier recrute !
À l’occasion de la Journée Mondiale du Lait, le musée vous invite à vivre une expérience originale et ludique.
Alors, direction Laval…en 1960 !
La laiterie Besnier recrute et cherche de nouveaux talents as-tu les qualités nécessaires pour rejoindre l’équipe ?
Viens le découvrir le temps d’une après midi petits et grands sont conviés à rencontrer les employés de l’époque et à découvrir leurs métiers à travers une série d’animations interactives. Jeux, échanges et dégustations rythmeront cette visite libre pas comme les autres, pensée pour plonger toute la famille dans le quotidien des laitiers des années 60.
Défis à relever, gestes à reproduire et expériences sensorielles permettront d’apprendre tout en s’amusant, dans une ambiance conviviale et immersive.
?? Médiations flash proposées à 14h30, 15h, 15h30, 16h et 16h30.
??? Toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée pour une visite libre, sans réservation. .
18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com
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English :
Direction Laval, 1960. The Besnier dairy is recruiting!
L’événement Journée mondiale du Lait Laval a été mis à jour le 2026-05-07 par CDT53
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