Laval

Canoë Kayak au féminin

181 Rue de la Filature Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-31 2026-06-14

Envie d’un moment entre femmes au fil de l’eau ?

Sortie Canoë-Kayak entre femmes

Besoin de prendre l’air, de bouger et de partager un bon moment dans une ambiance détendue et conviviale ?

Le Club de Canoë-Kayak de Laval vous donne rendez-vous les dimanches 31 mai et 14 juin de 10h à 12h, pour une balade accessible à toutes sur la Mayenne.

Ouvert exclusivement aux femmes, débutantes ou non

Enfants acceptés avec leur maman à partir de 8 ans

Moment de découverte, d’échange et de partage dans la bonne humeur

Savoir nager indispensable

Prévoir des chaussures fermées et un change complet

Activité gratuite sur inscription places limitées .

181 Rue de la Filature Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 03 27 cklaval@hotmail.com

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English :

Would you like to spend some time with some women on the water?

L’événement Canoë Kayak au féminin Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME