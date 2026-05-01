Canoë Kayak au féminin Laval
Canoë Kayak au féminin Laval dimanche 31 mai 2026.
Laval
Canoë Kayak au féminin
181 Rue de la Filature Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31 2026-06-14
Envie d’un moment entre femmes au fil de l’eau ?
Sortie Canoë-Kayak entre femmes
Besoin de prendre l’air, de bouger et de partager un bon moment dans une ambiance détendue et conviviale ?
Le Club de Canoë-Kayak de Laval vous donne rendez-vous les dimanches 31 mai et 14 juin de 10h à 12h, pour une balade accessible à toutes sur la Mayenne.
Ouvert exclusivement aux femmes, débutantes ou non
Enfants acceptés avec leur maman à partir de 8 ans
Moment de découverte, d’échange et de partage dans la bonne humeur
Savoir nager indispensable
Prévoir des chaussures fermées et un change complet
Activité gratuite sur inscription places limitées .
181 Rue de la Filature Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 03 27 cklaval@hotmail.com
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English :
Would you like to spend some time with some women on the water?
L’événement Canoë Kayak au féminin Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME
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