Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Canoë Kayak au féminin Laval

Canoë Kayak au féminin Laval dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 181 Rue de la Filature

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Laval

Canoë Kayak au féminin

181 Rue de la Filature Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :
2026-05-31 2026-06-14

Envie d’un moment entre femmes au fil de l’eau ?
Sortie Canoë-Kayak entre femmes

Besoin de prendre l’air, de bouger et de partager un bon moment dans une ambiance détendue et conviviale ?

Le Club de Canoë-Kayak de Laval vous donne rendez-vous les dimanches 31 mai et 14 juin de 10h à 12h, pour une balade accessible à toutes sur la Mayenne.

Ouvert exclusivement aux femmes, débutantes ou non
Enfants acceptés avec leur maman à partir de 8 ans
Moment de découverte, d’échange et de partage dans la bonne humeur

Savoir nager indispensable
Prévoir des chaussures fermées et un change complet

Activité gratuite sur inscription places limitées   .

181 Rue de la Filature Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 03 27  cklaval@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to spend some time with some women on the water?

L’événement Canoë Kayak au féminin Laval a été mis à jour le 2026-05-11 par LAVAL TOURISME

À voir aussi à Laval (Mayenne)