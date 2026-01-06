Ça grouille sous l’eau

Bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15 22:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Dans le cadre de l’opération Fréquences grenouilles, venez découvrir le monde fascinant de la mare et de ces habitants au mode de vie bien atypique.

Dans le cadre de l’opération Fréquences grenouilles, venez découvrir le monde fascinant de la mare et de ces habitants au mode de vie bien atypique. .

Bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Fréquences grenouilles operation, come and discover the fascinating world of ponds and their unusual inhabitants.

L’événement Ça grouille sous l’eau Laval a été mis à jour le 2026-01-06 par LAVAL TOURISME