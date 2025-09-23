cinqtrois Jam session Laval

cinqtrois Jam session

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 19:00:00

fin : 2026-07-02 21:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-03-05 2026-05-07 2026-07-02

Improviser, s’exprimer, se rencontrer en musique.

Ces soirées ouvertes invitent solistes et musiciens en herbe à partager leurs univers dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Chansons, rock, électro, hip-hop, slam… compositions et reprises sont les bienvenues.

Instruments à disposition et bar ouvert il ne manque plus que vous ! .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr

English :

Improvise, express yourself, meet through music.

German :

Improvisieren, sich ausdrücken, sich in der Musik begegnen.

Italiano :

Improvvisare, esprimersi e incontrare gli altri attraverso la musica.

Espanol :

Improvisa, exprésate y conoce a otros a través de la música.

