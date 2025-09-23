cinqtrois Jam session Laval
cinqtrois Jam session Laval jeudi 8 janvier 2026.
cinqtrois Jam session
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 19:00:00
fin : 2026-07-02 21:00:00
Date(s) :
2026-01-08 2026-03-05 2026-05-07 2026-07-02
Improviser, s’exprimer, se rencontrer en musique.
Ces soirées ouvertes invitent solistes et musiciens en herbe à partager leurs univers dans une atmosphère détendue et chaleureuse. Chansons, rock, électro, hip-hop, slam… compositions et reprises sont les bienvenues.
Instruments à disposition et bar ouvert il ne manque plus que vous ! .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr
English :
Improvise, express yourself, meet through music.
German :
Improvisieren, sich ausdrücken, sich in der Musik begegnen.
Italiano :
Improvvisare, esprimersi e incontrare gli altri attraverso la musica.
Espanol :
Improvisa, exprésate y conoce a otros a través de la música.
L’événement cinqtrois Jam session Laval a été mis à jour le 2025-09-23 par LAVAL TOURISME