Boucle vélo voies vertes Laval-Mayenne Laval Mayenne

Boucle vélo voies vertes Laval-Mayenne 53000 Laval Mayenne Pays de la Loire

Durée : Distance : 75000.0 Tarif :

75 km pour se mettre au vert au cœur des vallées de la Mayenne, idéal pour se ressourcer en famille et en toute sécurité

English :

75 km of green space in the heart of the Mayenne valleys, ideal for family relaxation in complete safety

Deutsch :

75 km, um sich im Herzen der Täler der Mayenne ins Grüne zu begeben, ideal, um sich mit der Familie und in aller Sicherheit zu erholen

Italiano :

75 km di spazio verde nel cuore delle valli della Mayenne, ideale per una fuga sicura in famiglia

Español :

75 km de espacio verde en el corazón de los valles de Mayenne, ideal para una escapada familiar segura

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-09 par eSPRIT Pays de la Loire