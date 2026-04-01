Soirée Théâtre et Table ronde sur la thématique du bocage et les haies Agricampus LAVAL Laval

Laval

Soirée Théâtre et Table ronde sur la thématique du bocage et les haies

Agricampus LAVAL 321 Route de Saint-Nazaire Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28 22:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Le mardi 28 avril 2026, la compagnie La Chaise Rouge présentera la pièce? L’arbre qui plantait des Hommes . Elle sera suivie d’une table ronde réunissant plusieurs acteurs du territoire œuvrant à la préservation du bocage.

Cet évènement se déroulera à l’amphithéâtre de l’Agricampus Laval.

Dans le cadre d’un Projet d’Initiative et de Communication, nous organisons un spectacle (L’arbre qui plantait des Hommes) réalisé par la compagnie de la CHAISE ROUGE suivi d’une table ronde afin de sensibiliser le public à la protection du bocage dans le milieu agricole. Cette table ronde sera animée par un journaliste et des intervenants tels que des agriculteurs, élus et techniciens afin de partager leurs connaissances sur le sujet.

Cet événement aura lieu le mardi 28 avril 2026 à 20h à l’Agricampus de Laval. L’accueil du public débutera à partir de 19h30. Le parking se trouve autour de l’amphithéâtre, une signalisation indiquera la direction. .

Agricampus LAVAL 321 Route de Saint-Nazaire Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 84 21 14 59 benoit.coudray0201@gmail.com

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English :

On Tuesday, April 28, 2026, the La Chaise Rouge company will present the play? L?arbre qui plantait des Hommes . It will be followed by a round-table discussion bringing together a number of local players working to preserve the bocage.

The event will take place at the Agricampus Laval amphitheatre.

L’événement Soirée Théâtre et Table ronde sur la thématique du bocage et les haies Laval a été mis à jour le 2026-04-10 par LAVAL TOURISME