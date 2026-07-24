UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laval

Un regard en douceur Place au vélo entre Hilard et Grenoux Laval

vendredi 7 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue de la Gabelle
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Un regard en douceur Place au vélo entre Hilard et Grenoux

Rue de la Gabelle Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Une découverte privilégiée du patrimoine des questiers en version mobilité douce ou sportive
Balade à vélo dès 10 ans

Gratuit
Sur réservation
Maison de quartier de Grenoux rue de la Gabelle   .

Rue de la Gabelle Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

An exclusive exploration of the Questiers’ heritage, whether at a leisurely or brisk pace

L’événement Un regard en douceur Place au vélo entre Hilard et Grenoux Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

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