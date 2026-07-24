Un regard en douceur Place au vélo entre Hilard et Grenoux Laval
vendredi 7 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Un regard en douceur Place au vélo entre Hilard et Grenoux
Rue de la Gabelle Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Une découverte privilégiée du patrimoine des questiers en version mobilité douce ou sportive
Balade à vélo dès 10 ans
Gratuit
Sur réservation
Maison de quartier de Grenoux rue de la Gabelle .
Rue de la Gabelle Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
An exclusive exploration of the Questiers’ heritage, whether at a leisurely or brisk pace
L’événement Un regard en douceur Place au vélo entre Hilard et Grenoux Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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