Informations pratiques

Laval

Un regard en douceur Place au vélo entre Hilard et Grenoux

Rue de la Gabelle Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Une découverte privilégiée du patrimoine des questiers en version mobilité douce ou sportive

Balade à vélo dès 10 ans

Gratuit

Sur réservation

Maison de quartier de Grenoux rue de la Gabelle .

Rue de la Gabelle Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exclusive exploration of the Questiers’ heritage, whether at a leisurely or brisk pace

L’événement Un regard en douceur Place au vélo entre Hilard et Grenoux Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME