CULTISSIME Mary a Tout Prix Laval
CULTISSIME Mary a Tout Prix Laval lundi 24 août 2026.
CULTISSIME Mary a Tout Prix
25 Quai André Pinçon Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:15:00
fin : 2026-08-24 20:15:00
Date(s) :
2026-08-24
Film Mary a Tout Prix
Ted, le loser, décide de retrouver son amour de jeunesse, la splendide Mary. Il engage un détective privé, Pat Healy, pour la retrouver. Persuadé qu’il a affaire à un dégénéré, Healy file à Miami et retrouve Mary. Elle est belle, gentille, s’occupe d’enfants handicapés et elle est célibataire. Decidé à garder Mary pour lui, il raconte à Ted qu’elle est devenue grosse, qu’elle est paralytique et qu’elle a quatre enfants. Mais Tucker, un architecte, est également amoureux de Mary. Il va faire cause commune avec Healy pour se débarrasser de Ted qui finalement a décidé de venir à Miami. .
25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr
English :
Film: Mary a Tout Prix
German :
Film: Mary a Tout Prix
Italiano :
Film: Mary a Tout Prix
Espanol :
Película: Mary a Tout Prix
L’événement CULTISSIME Mary a Tout Prix Laval a été mis à jour le 2025-08-13 par LAVAL TOURISME