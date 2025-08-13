CULTISSIME Mary a Tout Prix Laval

CULTISSIME Mary a Tout Prix Laval lundi 24 août 2026.

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Début : 2026-08-24 20:15:00

fin : 2026-08-24 20:15:00

2026-08-24

Film Mary a Tout Prix

Ted, le loser, décide de retrouver son amour de jeunesse, la splendide Mary. Il engage un détective privé, Pat Healy, pour la retrouver. Persuadé qu’il a affaire à un dégénéré, Healy file à Miami et retrouve Mary. Elle est belle, gentille, s’occupe d’enfants handicapés et elle est célibataire. Decidé à garder Mary pour lui, il raconte à Ted qu’elle est devenue grosse, qu’elle est paralytique et qu’elle a quatre enfants. Mais Tucker, un architecte, est également amoureux de Mary. Il va faire cause commune avec Healy pour se débarrasser de Ted qui finalement a décidé de venir à Miami. .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 000000000 laval@cineville.fr

