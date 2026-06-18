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Cinéma en plein air Lilo et Stitch Pommeraies, Laval Laval

Cinéma en plein air Lilo et Stitch Pommeraies, Laval Laval mercredi 26 août 2026.

Adresse : Rue des Grands Carrés

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 21:15:00

Tarif :

Laval

Cinéma en plein air Lilo et Stitch Pommeraies, Laval

Rue des Grands Carrés Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:15:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Lilo et Stitch de Dean Fleischer
À partir de 6 ans
L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

• Mercredi 26 août 2026
• 21:15 place des grands carrés Pommeraies, Laval PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT   .

Rue des Grands Carrés Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

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English :

Lilo & Stitch by Dean Fleischer

L’événement Cinéma en plein air Lilo et Stitch Pommeraies, Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME

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