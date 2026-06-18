Cinéma en plein air Lilo et Stitch Pommeraies, Laval Laval mercredi 26 août 2026.

Laval

Cinéma en plein air Lilo et Stitch Pommeraies, Laval

Rue des Grands Carrés Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:15:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Lilo et Stitch de Dean Fleischer

À partir de 6 ans

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.

• Mercredi 26 août 2026

• 21:15 place des grands carrés Pommeraies, Laval PROJECTION EN PLEIN AIR GRATUIT .

Rue des Grands Carrés Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Lilo & Stitch by Dean Fleischer

L’événement Cinéma en plein air Lilo et Stitch Pommeraies, Laval Laval a été mis à jour le 2026-06-12 par LAVAL TOURISME