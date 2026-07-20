Informations pratiques

Laval

Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-20

Des ateliers créatifs ou des jeux de piste à partager en famille

Jeu de piste en autonomie

Gratuit

Orangerie du jardin de la Perrine / Sans réservation

Durée environ 45 min, derniers départ 11h15 .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Creative workshops or scavenger hunts to enjoy as a family

L’événement Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME