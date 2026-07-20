Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue Laval
jeudi 13 août 2026 · Laval
Informations pratiques
Laval
Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue
Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20
Des ateliers créatifs ou des jeux de piste à partager en famille
Jeu de piste en autonomie
Gratuit
Orangerie du jardin de la Perrine / Sans réservation
Durée environ 45 min, derniers départ 11h15 .
Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Creative workshops or scavenger hunts to enjoy as a family
L’événement Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME
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