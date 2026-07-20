UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Laval

Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue Laval

jeudi 13 août 2026 · Laval

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue

Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-13 2026-08-20

Des ateliers créatifs ou des jeux de piste à partager en famille
Jeu de piste en autonomie

Gratuit
Orangerie du jardin de la Perrine / Sans réservation
Durée environ 45 min, derniers départ 11h15   .

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshops or scavenger hunts to enjoy as a family

L’événement Les matins bambins Les petits explorateurs de la Perrine, à la recherche de la clé perdue Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME

À voir aussi à Laval (Mayenne)